SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda flaş Miralem Pjanic gelişmesi! Hatayspor maçında...

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Flaş Pjanic gelişmesi! Hatayspor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, ağrıları sebebiyle Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Hatay deplasmanına götürülmeyecek olan Bosnalı yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon maçında ise forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlılara Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi. Bosnalı oyuncu, ağrıları sebebiyle zorlu deplasmana götürülmeyecek. Öte yandan NTV Spor'un haberine göre; Pjanic'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon maçında ise forma giymesi bekleniyor.

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