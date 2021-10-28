SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda flaş Miralem Pjanic gelişmesi! Hatayspor maçında...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, taraftarlarına çifte coşku yaşattı. Yeni sezonda bu başarısını sürdürmek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Peki Beşiktaş'ın yeni transferleri ligde ilk 10 haftada nasıl bir performans sergiledi. İşte detaylar...