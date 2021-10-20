BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarlarından Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı çarpıcı sözler! "İki metreye pas veremiyor"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
TURGAY DEMİR - DÜZEN BOZULDU!
Sporting Lizbon sıradan bir Avrupa takımı, bize karşı da ahım şahım bir oyun oynamadılar. Savunmamız inanılmaz hatalar yaptı, kornerden gol yedik, koşmadık, koşar gibi yaptık v.s. Tüm bunlar bana, takımın iyi çalışmadığını ve bu maça iyi hazırlanmadığını gösteriyor. Dahası geçen sezon inadına oynayan, maçı hiç bırakmayan bir Beşiktaş izliyorduk şimdi ne ligde böyle bir Kartal var, ne de Avrupa'da. İşin özeti şu, Kartal'ın düzeni bozulmuş, düzelir mi, bilmem!
Takımında büyük düşüş var. N'Sakala yürümekte zorlanırken Larin iki metreye pas veremiyor. Ghezzal bile eski halinden çok uzak. Batshuayi var biraz fark yaratan, bir de her şartta topu iyi kullanan Pjanic'le her zaman iyi mücadele eden Josef. Öyleyse bu oyuncuların etrafındaki sorunları çözecek hamleler yapmak gerekmez mi?
Misal Larin-N'Skala ikilisini çıkarıp sol kanada Rıdvan-Umut Meraş ikilisini alabilirsiniz. Ya da Alex'i sol kanada çekip ortaya Salih'i alabilirsiniz. Özetle bir şok hamle yaparsınız. Sergen maç gidene kadar kılını kıpırdatmadı. Sonra da kalktı bugüne kadar sıfır katkı yapan Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı oyuna aldı! Sergen hocanın haftalardır tek çözümü etkisiz elemanlar Kenan ve Gökhan'ı sahaya sürmek. PES!
Taraftar bile alkışlarla protesto etti bu değişiklikleri. Yazık oldu, Şampiyonlar Ligi'nde hayal bile kuramadık! Sergen Yalçın maçtan bir gün önce, "Şampiyonlar Ligi ile aramızda fark var, demişti, çok haklı! Avrupalı hocalarla, bizim hocalarımız arasında da büyük bir fark var! Misal kadrosu çok daha kaliteli hale gelmişken, bir önceki sezona göre çok daha başarısız olan bir Avrupalı hoca bulamazsınız.
SİNAN VARDAR - BU NASIL DEFANS?
Beşiktaş dün baskılı bir futbol ortaya koyarken kazanması gereken bir mücadeleden sahadan farklı yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda özellikle Batshuayi gol kaçırma rekoru kırarken, yenilen çok basit goller maçın kaderini belirledi.
Sporting ilk yarıda üç kornerden 3 gol çıkarırken diğer kornerlerde de yüreğimiz ağmıza geldi. Sporting'in ilk iki golü birbirinin aynısıydı. Hani maçın özetini seyreden biri 'Golün tekrarını mı seyrediyorum' düşünecek cinstendi. Bu gollerde Beşiktaş savunmasının bariz pozisyon hataları vardı. Özellikle rakip korner atışlarında Ghezzal-Coates eşleşmesi Beşiktaş'a pahalıya patladı. Vida-Welinton uyumsuzluğunun dakikalar geçtikçe kendini daha çok göstermesi dikkat çekiciydi.
Beşiktaş'ta özellikle sakatlıktan çıkan oyuncular oyundan erken düştü. Gökhan Töre'nin kurtarıcı rolünde oyuna girmesine anlam veremedim. Açık ve net; Welinton, Töre, N'Sakala ve Kenan Karaman bu takımın oyuncusu olmadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler.
Beşiktaş'ta Pjanic ve özellikle de Teixeira ayakta duran isimlerdi. Ellerinden geleni yaptılar ama savunmadaki sorunlar yumağına onların da yapacak bir şeyleri yoktu. Teixeira'nın sayılmayan golü hem maçı başka bir havaya sokacaktı hem de yılın gollerinden birine aday olacaktı.
Gollerde hatası olmayan Ersin maçın son dakikalarında yaptığı kurtarışlarla farkın çoğalmasını önleyen isimdi. Sloven hakem Vincic; özellikle maçın sonlarına doğru tüm takdir haklarını Sporting lehine çaldı. Süper Lig'de izlediğimiz hakemlerden farkı yoktu. Pazartesi günü Beşiktaş'ın çok önemli Galatasaray derbisi var. Temennim dünkü maçın neticesi moral bozukluğuna neden olmaz.
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