BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarlarından Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı çarpıcı sözler! "İki metreye pas veremiyor"

Taraftar bile alkışlarla protesto etti bu değişiklikleri. Yazık oldu, Şampiyonlar Ligi'nde hayal bile kuramadık! Sergen Yalçın maçtan bir gün önce, "Şampiyonlar Ligi ile aramızda fark var, demişti, çok haklı! Avrupalı hocalarla, bizim hocalarımız arasında da büyük bir fark var! Misal kadrosu çok daha kaliteli hale gelmişken, bir önceki sezona göre çok daha başarısız olan bir Avrupalı hoca bulamazsınız.