BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'ın yeni transferleri nasıl performans gösterdi? İşte ilk 10 haftadaki istatistikler...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, taraftarlarına çifte coşku yaşattı. Yeni sezonda bu başarısını sürdürmek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Peki Beşiktaş'ın yeni transferleri ligde ilk 10 haftada nasıl bir performans sergiledi. İşte detaylar...
Geçen sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasıyla tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. İşte siyah-beyazlıların yeni isimlerinin ilk 10 haftadaki rakamları...
MICHY BATSHUAYI
Oynadığı maç: 11
İlk 11: 10
Gol: 4
Asist: 1
KENAN KARAMAN
Oynadığı maç: 11
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 1
SALİH UÇAN
Oynadığı maç: 9
İlk 11: 0
Gol: 0
Asist: 0
MIRALEM PJANIC
Oynadığı maç: 7
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 4
UMUT MERAŞ
Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 1
CAN BOZDOĞAN
Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 0
MEHMET TOPAL
Oynadığı maç: 3
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0
ALEX TEIXEIRA
Oynadığı maç: 8
İlk 11: 4
Gol: 3
Asist: 0
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