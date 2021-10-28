28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'ın yeni transferleri nasıl performans gösterdi? İşte ilk 10 haftadaki istatistikler...

Kartal’da yeniler ne yaptı? İşte o istatistikler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, taraftarlarına çifte coşku yaşattı. Yeni sezonda bu başarısını sürdürmek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Peki Beşiktaş'ın yeni transferleri ligde ilk 10 haftada nasıl bir performans sergiledi. İşte detaylar...

Geçen sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasıyla tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. İşte siyah-beyazlıların yeni isimlerinin ilk 10 haftadaki rakamları...

MICHY BATSHUAYI

Oynadığı maç: 11
İlk 11: 10
Gol: 4
Asist: 1

KENAN KARAMAN

Oynadığı maç: 11
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 1

SALİH UÇAN

Oynadığı maç: 9
İlk 11: 0
Gol: 0
Asist: 0

MIRALEM PJANIC

Oynadığı maç: 7
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 4

UMUT MERAŞ

Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 1

CAN BOZDOĞAN

Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 0

MEHMET TOPAL

Oynadığı maç: 3
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0

ALEX TEIXEIRA

Oynadığı maç: 8
İlk 11: 4
Gol: 3
Asist: 0

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