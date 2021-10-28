28 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu'nun bonservisini belirledi!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, her maçta üzerine koymaya devam ediyor. Yıldızının parlamasının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına giren Ersin için, Kara Kartal'ın transfer planı belli oldu. İşte siyah beyazlıların Ersin için istediği bonservis bedeli...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu’nun bonservisini belirledi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig'de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun adı transfer dedikodularına karıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu’nun bonservisini belirledi!

Siyah-beyazlı takımın geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı eldiveni, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği ifade ediliyordu. Kartal, Ersin'in bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu’nun bonservisini belirledi!

Beşiktaş'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin Destanoğlu'nun performansı göz dolduruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu’nun bonservisini belirledi!

West Ham United, Lille, Olympique Lyon ve Nice'in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8.5 milyon euro olsa da yönetim en az 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.

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