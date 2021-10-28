BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ersin Destanoğlu'nun bonservisini belirledi!
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, her maçta üzerine koymaya devam ediyor. Yıldızının parlamasının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına giren Ersin için, Kara Kartal'ın transfer planı belli oldu. İşte siyah beyazlıların Ersin için istediği bonservis bedeli...
Süper Lig'de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun adı transfer dedikodularına karıştı.
Beşiktaş'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin Destanoğlu'nun performansı göz dolduruyor.
West Ham United, Lille, Olympique Lyon ve Nice'in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8.5 milyon euro olsa da yönetim en az 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.
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