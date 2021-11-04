06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesi başvurusunu TFF reddetti

Beşiktaş’ın başvurusuna TFF’den yanıt!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin pazar günü oynanması için yapmış olduğu başvuru TFF tarafından reddedildi.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından reddedildi.

Bu gelişmenin ardından cuma günün son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor maçına çıkacak.
Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi TFF'den yanıt!

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