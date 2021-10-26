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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Cyle Larin farkı! 9 sene sonra...

Larin’den 9 sene sonra gelen istatistik!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların 2 golüne imza atan Cyle Larin'den müthiş başarı. Kanadalı forvet, Beşiktaş'ta forma giyen ve Galatasaray'a aynı maçta 2 gol atan Holosko'nun ardından 9 yıl sonra bunu başaran isim oldu. (BJK spor haberleri)

Galatasaray'ın ağlarına iki gol gönderip takımını zafere götüren Cyle Larin, 9 yıl sonra G.Saray'a 2 gol atan Beşiktaşlı oldu.

Daha önce Ağustos 2012'de Holosko, sarı-kırmızılıları iki kez avlamıştı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Larin, savaşarak kazandıklarını söyledi. Sona erecek olan sözleşmesine de değinen Kanadalı oyuncu, "Önemli bir derbiydi. Geçen sezon da savaştık ve böyle şampiyon olunur. Ben Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Umarım kalırım. Sözleşmemle ilgili neler olacağını göreceğiz" dedi. Maç sonu ise "Arka direk benden sorulur" mesajı ile gollerini paylaştı.
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