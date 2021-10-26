Beşiktaş Galatasaray derbisinde Cyle Larin farkı! 9 sene sonra...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve Cyle Larin'in attığı gollerle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırırken, sosyal medyadan da ezeli rakibine göndermelerde bulundu. Kara Kartal, son paylaşımında ise Squid Game'e yer verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)