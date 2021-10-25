BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida Hırvatistan aday kadrosuna çağrıldı!

Süper Lig'in 10. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın, bu zamana kadar 6 derbi mücadelesine çıkarken o ayrıntı ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)