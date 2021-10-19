Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Devler Ligi kolay değil. Ama taraftarlarımızın desteğiyle, güzel bir oyun ve skorla galip gelmekten başka düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında bu akşam Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın inançlı konuştu. Genel anlamda bir oyun mantaliteleri olduğunu ve bu şekilde devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Geçen sene de aynı şekilde oynadık. Bu sene de kendi oyunumuzdan çok fazla taviz vermiyoruz. Dortmund maçında önde oynayan, kazanmak için riskleri alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da (bugün) hepimizin arzusu bunu görmek" ifadelerini kullandı.



HESAP-KİTAP YOK

Sezon başında sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yalçın şöyle devam etti: "Çok fazla sakatlık yaşadık ve beklemediğimiz senaryo gerçekleşti. Ama ligin sonuna çok uzun bir süre var. Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Devler Ligi'nde de evimizdeki bu zorlu maçı kazanmak istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz bu şekilde. Taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir oyun ve skorla galip ayrılırız. Yarın itibarıyla 3 puan almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Hesap-kitap yapmıyoruz, tek hedefimiz galip gelmek."



BAŞKA İŞ YAPARDIM...

Teknik direktör Sergen Yalçın, kendisine yöneltilen "Bu maçta Beşiktaş iyi oynayacak mı?" sorusuna esprili bir dille şu yanıtı verdi: "Bunu bilmem, için başka bir iş yapmam lazım. Tabii ki iyi oynamak, oyuncularımızın çok koşmasını, mücadele etmesini, kazanmasını istiyoruz ama bunları önceden öngöremem. Herkesin hedefi bu."



ÜLKE PUANINA KATKI

Avrupa'da birçok istatistiğin önlerine geldiğini belirten Yalçın, "Biz de bunlara uymalıyız. Şampiyonlar Ligi istatistikleri var, bunlara ulaşmak zorundayız. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde şansımız olmayacak. Oyun çok mu iyi olur, çok mu kötü olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz, bilemiyorum. İyi hazırlanıyoruz. Ülkemize ülke puanı kazandırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.



ATIBA UZUN SÜRE YOK

Sakat futbolcular hakkında konuşan Sergen Yalçın "Atiba, Başakşehir maçından önce topa vururken ayağını yere vurmuş, bir problemi olduğunu söyledi, kullanmayabilirdik de ama devrede çıktı. Bir sonraki milli araya kadar olmaz. N'Koudou ve Mehmet Topal haftaya başlar. Lig için Mayıs ayına kadar çok zaman var, çok problem olduğunu düşünmüyorum" dedi.



SAKATLAR DÖNDÜ AMA!

Yaşanan sakatlıkların ritimlerini fazlasıyla bozduğunu ifade eden teknik direktör Yalçın, "Sakatlıklar takımı çok böldü, çok oyuncumuz dışarıda kaldı. Döndüklerinde bıraktığımız gibi dönmüyorlar, eksik dönüyorlar, hazırlık süreç gerektiriyor ve bizim böyle bir sürecimiz yok. Ayrıca sakatlık dönüşleriyle, oyuncuların maç ritmini yakalaması aynı şey değil. Bazı oyunculara belirli süreler verip yavaş yavaş sahaya dönmelerini istiyoruz. Şu anda tek isteğim sağlıklı şekilde oyuncuların hepsinin geri dönerek normal seviyeyi yakalamak" dedi.

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