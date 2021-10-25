25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması!

Yalçın’dan derbi öncesi motivasyon konuşması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren ve maç saatini beklemeye koyulan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dev derbi öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte kritik toplantıda konuşulanlar... (BJK spor haberi)

Sporting maçından itibaren ipleri sıkı tutup sürekli derbi üzerine çalışan teknik direktör Sergen Yalçın, dün akşam oyuncularına son konuşmasını yaptı; siyah-beyazlılardan galibiyet sözü aldı. "Bir süredir beklenen sonuçları alamadık. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu" ifadeleriyle söze başlayan başarılı çalıştıcının "Gücümüzü tekrar ispatlamak için işte size fırsat. Tüm camia bizden 3 puan bekliyor. Yönetimi, taraftarı, kendinizi sevindirin. Beraberlik bile bizim için büyük kayıp olur. Galibiyetten başka sonuç istemiyorum. Kazanmak için söz veriyor musunuz" diye sorduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; başta kaptanlar Necip ve Vida olmak üzere futbolcuların da hocaya 3 puan sözü verdiği kaydedildi. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Pjanic ve Teixeira ile özel bir görüşme yapıp "Takımın oyun aklı sizsiniz. Pas trafiğimizi siz yöneteceksiniz. Batshuayi'yi savunma arkasına kaçırmaya çalışın" uyarısı yaptığı öğrenildi.

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