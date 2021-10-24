24 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı! 5 isim derbide yok

Beşiktaş’ın G.Saray maçı kadrosu açıklandı! 5 isim derbide yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu kafilede yer almadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda Atiba, N'Koudou, N'Sakala, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

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