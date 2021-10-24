24 Ekim 2021, Pazar

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira Sergen Yalçın'ı rahatlattı! Derbi öncesi...

Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira Sergen Yalçın’ı rahatlattı! Derbi öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen orta saha oyuncularının performansından memnun kalan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira Sergen Yalçın’ı rahatlattı! Derbi öncesi...

Sabah'ın haberine göre, hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görev almak istiyorum. Her zamankinden çok daha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim. Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" dediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira Sergen Yalçın’ı rahatlattı! Derbi öncesi...

YERLİDE ÇÖZÜM NECİP UYSAL

Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu. Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacak üçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancak bu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda. 48 yaşındaki hoca, 3. Türk olarak sahaya Necip'i sürecek. Tecrübeli futbolcu yarın Vida'nın partneri olarak stoper bölgesinde görev alacak. Başarılı teknik adam, böylece orta sahadaki Josef, Pjanic ve Alex üçlüsünü değiştirmemiş olacak.

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