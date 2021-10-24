BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira Sergen Yalçın'ı rahatlattı! Derbi öncesi...
Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen orta saha oyuncularının performansından memnun kalan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı.
Sabah'ın haberine göre, hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görev almak istiyorum. Her zamankinden çok daha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim. Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" dediği ifade edildi.
YERLİDE ÇÖZÜM NECİP UYSAL
Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu. Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacak üçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancak bu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda. 48 yaşındaki hoca, 3. Türk olarak sahaya Necip'i sürecek. Tecrübeli futbolcu yarın Vida'nın partneri olarak stoper bölgesinde görev alacak. Başarılı teknik adam, böylece orta sahadaki Josef, Pjanic ve Alex üçlüsünü değiştirmemiş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...