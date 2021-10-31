Beşiktaş'ta, Devler Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı hazırlıkları başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz'e gidecek.

JOSEF VE N'KOUDOU TAKIMLA ÇALIŞTI!

Beşiktaş'ta, sakatlıkları düzelen Josef de Souza ve N'Koudou'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. İki oyuncu da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Portekiz ekibine karşı forma giyebilecek.

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