31 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sporting maçı hazırlıklarına başladı! Josef de Souza ve Kevin N'Koudou takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş’a Sporting maçı öncesi iyi haber! Josef ve N’Koudou...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında 3 Kasım Çarşamba günü Sporting ile Portekiz'de karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlılardan yapılan bilgilendirmede, Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren Kartal, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı. Kartal'da sakatlıkları düzelen Josef de Souza ve Kevin Nkoudou da takımla birlikte çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, Devler Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı hazırlıkları başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz'e gidecek.

JOSEF VE N'KOUDOU TAKIMLA ÇALIŞTI!

Beşiktaş'ta, sakatlıkları düzelen Josef de Souza ve N'Koudou'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. İki oyuncu da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Portekiz ekibine karşı forma giyebilecek.

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