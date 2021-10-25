BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 2 değişiklik birden! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçından 2 oyuncuyu değiştirerek derbiye çıkmayı düşünüyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Yaptığı yıldız transferlerle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e çok iddialı giren siyah beyazlılar, arka arkaya gelen sakatlıklarla ideal kadroyu çok fazla sahaya sürememişti. Bu süreçte hem Avrupa'da hem de ligde maçlar kaybeden Kara Kartalların en son Mehmet Topal'ın da iyileşmesiyle Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou haricinde eksiği kalmadı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Devler Ligi'ndeki Sporting FC maçından 2 oyuncuyu değiştirerek Galatasaray karşılaşmasının kadrosunu oluşturmayı düşünüyor. Hücum hattını olduğu gibi kullanması beklenen tecrübeli çalıştırıcının, bu iki değişikliği defans bölgesinde yapması bekleniyor. Kalede Ersin'e şans verecek olan tecrübeli hoca, geri dörtlüde Rosier-Necip-Vida ve Umut'u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla dolduracak. Orta sahada defansif olarak Josef de Souza, önlerinde Ghezzal-PjanicTeixeria-Larin ve santrforda Batshuayi, onbire yazılacak diğer futbolcular olacak.

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