BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş Galatasaray derbisinin parolasını belirledi: Ya zafer ya zafer
Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, gözünü 3 puana dikti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek yeni bir seri başlatmak ve üst sıraları zorlamak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Ve uzun zamandır heyecanla beklenen derbi günü geldi çattı... Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Ligde son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizip, Avrupa'da ise henüz galibiyetle tanışamayan Kara Kartallar, saha avantajını da kullanarak zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; tüm Beşiktaşlılar, G.Saray sınavını yeni seri başlatmak için çıkış maçı olarak görüyor. Kartal'da en büyük sıkıntı ise savunmada yaşanıyor.
İLK 4 MAÇTA İYİYDİ AMA...
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş; Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), Karagümrük (1-0) ve Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Daha sonra çıktığı Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Sivasspor (2-1) ve Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında ise kalesini gole kapatamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın hafta boyunca gerçekleştirilen idmanlarda savunma güvenliği üzerinde çalışma yaptırdı.
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