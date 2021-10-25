BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Galatasaray derbisi paylaşımı! "Gelenek..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartal'dan maçın ardından da flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kara Kartal bu maçı kazanarak ezeli rakibi ile iç sahada oynanan son 5 maçı da kazanmış oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların resmi hesabından flaş derbi paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım...

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