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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Galatasaray derbisi paylaşımı! "Gelenek..."

Kartal’dan derbi paylaşımı! Gelenek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartal'dan maçın ardından da flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kara Kartal bu maçı kazanarak ezeli rakibi ile iç sahada oynanan son 5 maçı da kazanmış oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların resmi hesabından flaş derbi paylaşımı geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal sahasında Galatasaray'a yenilmiyor! Son 5 maçta...

İşte o paylaşım...

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