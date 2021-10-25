Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Derbiler her zaman çok önemlidir, bugün için bize bir moral oldu. Oyuncularımız için de bir güven tazeleme oldu."

"Çok güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Dürüstçe, centilmence iki taraf oyuncuları da harika mücadele etti. Berabere de bitebilirdi, penaltı gol olsa. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik, son 10 dakika skora göre doğal olarak biraz Galatasaray'ın baskısını yedik."

"Oyuncularımız da geri dönmeye başladı. Cyle Larin de aramıza döner diye düşünüyorum."

"Taraftarımız merak etmesin, bizim onlardan daha çok moralimiz bozuluyor işler kötü giderken. Kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig başka, Şampiyonlar Ligi başka."

"Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız."

"Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Bugün olduğu gibi, taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Oyuncularımız da zor bir iş yapıyorlar."

"Statik santrfor oynayan futbolcunun işi daha zor. Larin arkadan geldiği ve fizik gücü yüksek olduğu için o golleri atıyor. Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir. Yeter ki fizik olarak hazır olsun."

"Larin, bugünkü performansıyla bizi çok memnun etti. Arkasında oynayan Umut da performansıyla bizi memnun etti. O ikili önlü arkalı çok mücadele ettiler."

"Altyapıdan gelen oyuncularımıza fazlaca inanıyoruz, bunların başında Ersin ve Rıdvan var ama Serdar da geliyor. Yakın zamanda Serdar da muhtemelen bu takımda görev almaya başlayacak. Yavaş yavaş herkesi yukarı almak istiyoruz."

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