BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal sahasında Galatasaray'a yenilmiyor! Son 5 maçta...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar bu galibiyet ile de birlikte ezeli rakibini iç sahada son 5 maçta da yenmeyi başarmış oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle iç sahada oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti ve lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da 4'e indirdi. Karşılaşmaya iyi başlamasına karşın fırsatlardan yararlanamayan siyah-beyazlılar, 35. dakikada Cicaldau'nun attığı golle geriye düşerken, bu golden 4 dakika sonra Larin'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda da mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklarla rakip kaleye giden Beşiktaş, 65. dakikada yine Kadanalı golcüsü Larin'in ayağından golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, 81. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamazken, Mustafa Muhammed'in atışında kaleci Ersin gole izin vermedi. Karşılaşma bu sonuçla biterken, Beşiktaş da rakibi karşısındaki galibiyet serisini sürdürdü. Vodafone Park'ın açılışından bu yana Galatasaray ile 6. kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 2-2 beraberlikle biten ilk maçın ardından rakibini 5 mücadelede de mağlup etmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda bu statta oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona ererken, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vodafone Park'ta oynanan Galatasaray derbilerinden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibini 2-0'lık sonuçla geçmeyi başarmıştı. Bu maçta da Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında sahasında üst üste 5. maçtan da galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
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