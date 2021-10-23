BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın derbi karnesi pekiyi! Evinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sezon sonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak ezeli rakibine ciddi bir mesaj vermek istiyor. Öte yandan siyah beyazlıların ise derbi karnesi oldukça iyi. İşte detaylar...
Beşiktaş, Vodafone Park'ta son 5 sezonda ligde ezeli rakiplerine geçit vermezken büyük üstünlük kurdu. Kartal, 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta oynanan ligdeki 10 derbide 6 galibiyet ve 4 beraberlik alırken hiç kaybetmedi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, iki rakibinden yeni evinde en fazla Galatasaray'ı mağlup etti.Sarı-kırmızılılar ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sonrasındaki 4 maçı da kazandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ise 5 maçta 2 kez mağlup ederken 3 beraberlik aldı. G.Saray'a karşı alınan en farklı zafer 2017-18'deki 3-0'lık sonuç oldu.
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