BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Galatasaray derbisi alarmı! Sergen Yalçın gol yeme sorununa çözüm arıyor...
Süper Lig'de henüz istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın masaya yatırdığı en önemli konu gol yeme sorunu. Kara Kartal son 8 maçtır kalesini gole kapatamadı. Yalçın Galatasaray derbisi öncesi bu soruna çözüm arıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü G.Saray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunmadaki sıkıntılar devam ediyor. Ligdeki ilk 4 maçını gol yemeden geçen siyah-beyazlılar, sonrasında ise sakatlıkların da etkisiyle savunmadaki dengeyi kaybetti. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal, 8 maçlık (5 lig ve 3 Devler Ligi) periyotta kalesini gole kapatamazken 19 gol yedi. Bu performans, Sergen Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisi olarak kayıtlara geçti. Kartal, geçen sezon ise ilk 7 maçta rakiplere engel olamamıştı.
5 HAFTA KALESINI KAPATMIŞTI
Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın döneminde savunmada en başarılı serilerinden birisi de geçen sezon yaşandı. Siyah-beyazlı takım, 12. ile 16. haftalar arasında Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden kazanırken 5 hafta kalesini rakiplerine kapattı. Sergen Yalçın'ın yapılan antrenmanlarda savunmaya özel önem verdiği ve savunmacılarla bire bir görüşmeler yaparak ikazlarda bulunduğu kaydedildi.
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