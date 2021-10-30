30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kötü haber! Batshuayi Sporting maçında oynayamayacak

Batshuayi’den kötü haber geldi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber geldi. Yıldız isim Sporting maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında bir sakatlık meydana geldi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.

SPORTING MAÇINDA YOK!

Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’tan sert açıklama! Artık yeter Beşiktaş'tan sert açıklama! "Artık yeter"
Beşiktaş’ın golü neden sayılmadı? Mehmet Topal açıkladı Beşiktaş'ın golü neden sayılmadı? Mehmet Topal açıkladı
Sergen Yalçın: Amatörce bir gol yedik Sergen Yalçın: Amatörce bir gol yedik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör