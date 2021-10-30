30 Ekim 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.
SPORTING MAÇINDA YOK!
Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kötü haber! Batshuayi Sporting maçında oynayamayacak
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber geldi. Yıldız isim Sporting maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında bir sakatlık meydana geldi.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.
SPORTING MAÇINDA YOK!
Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.
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