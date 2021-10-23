23 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın planları hazır!

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışının favorilerinden Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele aynı zamanda teknik direktör Sergen Yalçin ile Fatih Terim arasında bir taktiksel rekabete de dönecek. İşte karşılaşma öncesinde iki takımdan da öne çıkanlar...

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük bir taktik savaş yaşanacak. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, bu kritik maçı kafasında şimdiden oynamaya başladı. İki usta hoca, satrançtaki gibi her hamleyi, her atağı rakibi mat etmek üzerine yapacak. İki teknik adamın tek hedefi 3 puan almak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

ÇIKIŞ ZAMANI GELDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son iki maçı kaybeden Kartal, G.Saray derbisini 'Çıkış' olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını "Üç puan alarak yeni bir sayfa açalım. Tek yolu bu" diye uyardı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

VODAFONE'DA DERBİ CANAVARI

Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile evinde oynadığı maçları kaybetmiyor. Kara Kartal, ezeli rakipleri ile yaptığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Siyah beyazlıların amacı bu geleneği sürdürmek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

BU KEZ KALE KAPANACAK

Ligdeki ilk 4 haftada gol yemeyen Kartal, ardından çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi ve 5 lig maçında kalesini kapatamadı. Sergen Yalçın ile en uzun gol yeme serisine ulaşan Beşiktaş, derbide savunmada duvar örecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

TERİM PLAN HAZIRLIYOR

Avrupa'yı kasıp kavuran G.Saray, Süper Lig'de de yükselişini devam ettirmek için Beşiktaş'ı mutlaka mağlup etmek istiyor. Fatih Terim, ezeli rakiplerinin eksik yönlerini belirleyip galibiyet planını oyuncularına aktarıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

LOKOMOTIV MOSKOVA TARİFESİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi. Lokomotiv Moskova maçında sonradan giren Kerem Aktürkoğlu ve Morutan ilk 11'de olacak. Ayrıca iyileşmesine rağmen sağ bek Sacha Boey'in yerine Yedlin ile devam edecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

İLK 15 DAKİKA ÖNEMLİ

Teknik patron Terim, Beşiktaş derbisine çok hızlı başlamayı planlıyor. İlk 15 dakikada müthiş bir baskı kurmayı düşünen sarı kırmızılı hoca, talebelerine "Her yerde baskı kurun ve pres yapın" talimatı verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi Aslan Avrupa'da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi
Kerem Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme... Kerem Avrupa'yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...
Savunma emin ellerde! Nelsson-Marcao geçit vermiyor Savunma emin ellerde! Nelsson-Marcao geçit vermiyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör