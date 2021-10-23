Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın planları hazır!

Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük bir taktik savaş yaşanacak. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, bu kritik maçı kafasında şimdiden oynamaya başladı. İki usta hoca, satrançtaki gibi her hamleyi, her atağı rakibi mat etmek üzerine yapacak. İki teknik adamın tek hedefi 3 puan almak.