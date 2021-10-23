Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın planları hazır!
Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışının favorilerinden Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele aynı zamanda teknik direktör Sergen Yalçin ile Fatih Terim arasında bir taktiksel rekabete de dönecek. İşte karşılaşma öncesinde iki takımdan da öne çıkanlar...
Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük bir taktik savaş yaşanacak. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, bu kritik maçı kafasında şimdiden oynamaya başladı. İki usta hoca, satrançtaki gibi her hamleyi, her atağı rakibi mat etmek üzerine yapacak. İki teknik adamın tek hedefi 3 puan almak.
ÇIKIŞ ZAMANI GELDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son iki maçı kaybeden Kartal, G.Saray derbisini 'Çıkış' olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını "Üç puan alarak yeni bir sayfa açalım. Tek yolu bu" diye uyardı.
VODAFONE'DA DERBİ CANAVARI
Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile evinde oynadığı maçları kaybetmiyor. Kara Kartal, ezeli rakipleri ile yaptığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Siyah beyazlıların amacı bu geleneği sürdürmek.
BU KEZ KALE KAPANACAK
Ligdeki ilk 4 haftada gol yemeyen Kartal, ardından çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi ve 5 lig maçında kalesini kapatamadı. Sergen Yalçın ile en uzun gol yeme serisine ulaşan Beşiktaş, derbide savunmada duvar örecek.
TERİM PLAN HAZIRLIYOR
Avrupa'yı kasıp kavuran G.Saray, Süper Lig'de de yükselişini devam ettirmek için Beşiktaş'ı mutlaka mağlup etmek istiyor. Fatih Terim, ezeli rakiplerinin eksik yönlerini belirleyip galibiyet planını oyuncularına aktarıyor.
LOKOMOTIV MOSKOVA TARİFESİ
Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi. Lokomotiv Moskova maçında sonradan giren Kerem Aktürkoğlu ve Morutan ilk 11'de olacak. Ayrıca iyileşmesine rağmen sağ bek Sacha Boey'in yerine Yedlin ile devam edecek.
İLK 15 DAKİKA ÖNEMLİ
Teknik patron Terim, Beşiktaş derbisine çok hızlı başlamayı planlıyor. İlk 15 dakikada müthiş bir baskı kurmayı düşünen sarı kırmızılı hoca, talebelerine "Her yerde baskı kurun ve pres yapın" talimatı verdi.
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