23 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Belçikalı golcü Michy Batshuayi Galatasaray derbisine odaklandı!

Yalçın Batsman’i derbiye böyle hazırlıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile oldukça kritik bir derbi maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezonda ligi zirvede tamamlayan ve bu başarısını bir kez daha taraftarlarına yaşatmak isteyen siyah beyazlılarda, tüm camia tamamen bu maça odaklandı. Öte yandan derbiye özel olarak odaklanan bir başka isim de son maçlardaki performansı sebebiyle eleştirilen Michy Batshuayi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Michy Batshuayi transferinden beklentisi çok yüksekti… Ancak geride kalan maçlarda Belçikalı forvet, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Görev aldığı maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girmesine rağmen, sadece 4 kez ağları sarsabildi. Bunlardan birisi penaltıdan, diğeri de kalecinin kendisine çarptırdığı toptan geldi. Sporting maçında kaçırdığı goller sonrası eleştiri okları üzerine çevrilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde de Kartal'ın ileri uçtaki silahı olacak.

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ELEŞTİRİLERİ KAFANA TAKMA İŞİNE ODAKLAN

Sabah'ın haberine göre; özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın pazartesi günkü karşılaşmada Batshuayi'den beklentisi çok fazla. Talebesi ile bir görüşme yapan deneyimli hocanın "Futbolda eleştiri her zaman olacaktır. Bunları kafana takma ve sadece işini yapmaya odaklan, sana güveniyorum" dediği öğrenildi. Performansından kendisinin de memnun olmadığını belirten tecrübeli oyuncu ise "Şanssızlığımı Galatasaray maçında kıracağıma inanıyorum. Skora katkı sağlamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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