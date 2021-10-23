BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi primi!
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den prim müjdesi geldi. Çebi, siyah-beyazlıların son antrenmanını izlemeye giderken oyunculara derbi galibiyeti geldiği takdirde 30 bin TL prim dağıtacağını açıkladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan takım idmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde takip etti. Fanatik'in haberine göre derbi öncesi son durumla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın'dan bilgi alan Çebi, sonrasında müjdeyi verdi. Başkan, galibiyet halinde kişi başına 30 bin TL prim dağıtacak.
Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.
KOCADAĞ DA TAKİP ETTİ
Kara Kartal'ın dün yapılan takım antrenmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'la birlikte derbi öncesi ekibin son durumuyla alakalı olarak teknik direktör Sergen Yalçın'dan bilgi aldı. Takım kaptanları başta olmak üzere birçok futbolcuyla da görüşen Çebi, dev mücadele öncesinde oyuncularına başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, dünkü idmanı Ümraniye'de takip edip antrenman sonunda oyuncularla tek tek sohbet etti.
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