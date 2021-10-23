BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Beşiktaş-Galatasaray derbisi primi!

KOCADAĞ DA TAKİP ETTİ

Kara Kartal'ın dün yapılan takım antrenmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'la birlikte derbi öncesi ekibin son durumuyla alakalı olarak teknik direktör Sergen Yalçın'dan bilgi aldı. Takım kaptanları başta olmak üzere birçok futbolcuyla da görüşen Çebi, dev mücadele öncesinde oyuncularına başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, dünkü idmanı Ümraniye'de takip edip antrenman sonunda oyuncularla tek tek sohbet etti.

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