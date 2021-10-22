22 Ekim 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'a Juventus talip oldu!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadığı milli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kaan Ayhan'a, İtalya Serie A devi Juventus talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde almak için tüm şartlarını zorlayacağı Kaan Ayhan için önüne İtalyan bir engel çıktı.

Fotomaç'ın İtalyan Calciomercato'dan derlediği habere göre, Sassuolo kulübü, Kaan Ayhan'ın satışına bir şartla izin verecek. Sassuolo, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a satışıyla ilgili bir çıkmazla uğraşıyor. Kaan Ayhan, De Zerbi'nin yerine gelen Dionisi'den sonra formasını kaybetti ve 8 haftanın sonunda sadece 97 dakika forma giydi. Bu nedenle, Türk milli takımının Alman pasaportlu oyuncusu için olası bir satıştan bahsediliyor. Ayhan'la en çok ilgilenen kulüp Beşiktaş ancak pazarlıklar yokuş yukarı gidiyor. Bu arada Juventus da, düşük maaşı nedeniyle Kaan'ı Ocak ayında kiralamak istiyor. Bununla birlikte Sassuolo, Kaan'ı kiralık olarak ancak satın alma yükümlülüğü ile satmaya istekli olduğu belirtildi.

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