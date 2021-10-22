Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'a Juventus talip oldu!
Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadığı milli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kaan Ayhan'a, İtalya Serie A devi Juventus talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde almak için tüm şartlarını zorlayacağı Kaan Ayhan için önüne İtalyan bir engel çıktı.
Fotomaç'ın İtalyan Calciomercato'dan derlediği habere göre, Sassuolo kulübü, Kaan Ayhan'ın satışına bir şartla izin verecek. Sassuolo, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a satışıyla ilgili bir çıkmazla uğraşıyor. Kaan Ayhan, De Zerbi'nin yerine gelen Dionisi'den sonra formasını kaybetti ve 8 haftanın sonunda sadece 97 dakika forma giydi. Bu nedenle, Türk milli takımının Alman pasaportlu oyuncusu için olası bir satıştan bahsediliyor. Ayhan'la en çok ilgilenen kulüp Beşiktaş ancak pazarlıklar yokuş yukarı gidiyor. Bu arada Juventus da, düşük maaşı nedeniyle Kaan'ı Ocak ayında kiralamak istiyor. Bununla birlikte Sassuolo, Kaan'ı kiralık olarak ancak satın alma yükümlülüğü ile satmaya istekli olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...