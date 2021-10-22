BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'ın bileği bükülmüyor! İstanbul'da oynanan derbilerde...
Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son şampiyon Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başında İstanbul'da 6 derbiye çıkarken sadece 1 kez kaybetti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, en önemli kozlardan biri teknik direktör Sergen Yalçın olacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Söz konusu dönemde genç çalıştırıcı ile F.Bahçe ve G.Saray'a karşı toplam 6 derbiye çıkan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu.
YILLAR SONRA GELEN ZAFER
Öte yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı derbi mağlubiyeti yaşamazken, geçen sezon sarılacivertlileri deplasmanda 4-3 mağlup ederek, 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Yalçın'ın, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Avrupa'yı rafa kaldırın. Önümüzde şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maçımız var. Vodafone Park'taki 90 dakika bizi yeniden havalandıracak, bunu unutmayın" diyerek uyarıda bulundu.
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