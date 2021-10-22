BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Yollar ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla takdir toplayan Cyle Larin, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanadalı futbolcu, yönetimden yeni bir kontrat beklerken, siyah beyazlı idareciler yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Larin bilmecesi yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun. Ara transfer döneminde gitme ihtimalini yüksek görüyor.
Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon Euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon Euro'da diretiyor.
Yönetim ise 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.
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