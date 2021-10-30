30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Hatayspor maçındaki golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Beşiktaş’ın golü VAR’dan döndü! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Mehmet Topal, şık bir golle maça eşitliği getirdi ancak tecrübeli futbolcunun golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Hatayspor maçının 72. dakikasında Mehmet Topal ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlıların atağında Mehmet Topal'ın, penaltı noktası civarında topuğuyla yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu. VAR uyarısı sonrası hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemeye gitti.

Çakır, pozisyonu monitörden izledikten sonra yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı çağırdı. Duran ile bir süre fikir alışverişinde bulunan Çakır, golü iptal etti. Gol anında Montero'nun ofsayt olduğu kararı verildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

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