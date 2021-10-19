19 Ekim 2021, Salı
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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'den Beşiktaş maçı sözleri! "Bize topu vermediler"
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşılaştı Mücadele, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabaka sonrası Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki teknik adam, "Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti. Oyun içinde değişebilir."
"Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda Teixeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık."
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