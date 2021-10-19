BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'nın attığı şık gole VAR engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Alex Teixeira'nın enfes golü VAR'a takıldı.

Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...

























Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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