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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'nın attığı şık gole VAR engeli!

Teixeira’nın şık golüne VAR engeli!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynadığı mücadelede Alex Teixeira'nın attığı şık gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. (BJK spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Alex Teixeira'nın enfes golü VAR'a takıldı.

Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...












Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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