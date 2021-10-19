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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş taraftarından Sporting maçı sonrası Sergen Yalçın'a büyük destek!

Sporting maçı sonrası Sergen Yalçın’a büyük destek!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile kozlarını paylaştı. Mücadele, Sporting'in 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Buna karşın siyah beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a büyük destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Sporting'in 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alınan mağlubiyete karşın Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ı maç sonunda tribüne çağırdı ve destek verdi.

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