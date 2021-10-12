BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ramadan Sobhi Beşiktaş'a önerildi! Galatasaray'ın da gündemindeydi
Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayarak 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta, oyuncuların sık sık sakatlanması yönetimi harekete geçirdi. Kadroyu genişletmek isteyen siyah-beyazlılara, bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Ramadan Sobhi teklif edildi. Yönetim, Avrupa'ya gitmek isteyen Mısırlı sol kanadın transferini bitirmek için Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, menajerler de şimdiden siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre sezon başında Galatasaray'a önerilen sol kanat Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da teklif edildiği belirtildi.
Menajerlerin Galatasaray'a uygun şartlarda Ramadan Sobhi'yi önerdiği ancak scout ekibi tarafından kabul edilmediği iddiaları dolaşırken, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Geçen yıl da gündeme gelen oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan siyah beyazlıların o pozisyonda Kevin N'Koudou ve sözleşme uzatma konusu belirsizliğini korusa da Cyle Larin'in varlığı sonrasında bu öneriye sıcak bakabileceği ifade edildi.
PYRAMIDS BONSERViSİNİ ALDI
2016 yılında Mısır ekibi El Ahly'den İngiliz ekibi Stoke City'e 5 milyon euro bedelle transfer olan, 2 sene sonra da Huddersfield takımına 6 milyon euro'ya transferi gerçekleşen Ramadan Sobhi, önce iki farklı dönemde toplamda 1 milyon 550 bin euro'ya yeniden El Ahly'ye kiralanmıştı. Devamında ise Pyramids Ramadan Sobhi'nin bonservisini 5 milyon euro'ya satın alındı.
Profesyonel kulüp kariyerinde 195 müsabakaya çıkan Mısırlı yıldız Ramadan Sobhi, bu periyotta 37 gol kaydetti. 29 da asist yapmaşyı başaran genç oyuncu toplamda 66 gole direkt olarak katkı sağlamış bulundu. Mısır Milli Takımı ile de 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, sadece 1 gole imza attı.
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