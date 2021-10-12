PYRAMIDS BONSERViSİNİ ALDI

2016 yılında Mısır ekibi El Ahly'den İngiliz ekibi Stoke City'e 5 milyon euro bedelle transfer olan, 2 sene sonra da Huddersfield takımına 6 milyon euro'ya transferi gerçekleşen Ramadan Sobhi, önce iki farklı dönemde toplamda 1 milyon 550 bin euro'ya yeniden El Ahly'ye kiralanmıştı. Devamında ise Pyramids Ramadan Sobhi'nin bonservisini 5 milyon euro'ya satın alındı.