UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. karşılaşmasında Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park’ta saat 19.45’te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Devler sahnesinde ilk 2 maçından yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef kritik karşılaşmadan zaferle ayrılmak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği ilk 11'i kafasında belirledi. İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting takımıyla evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta başta teknik heyet olmak üzere camianın gözü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting karşılaşmasında. Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet keyifleri kaçırırken, siyah-beyazlılar Avrupa'da işleri yoluna koyup rotayı Galatasaray derbisine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki iki maçında da henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçında Almanya temsilcisi Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting de Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kartal, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor.



BEŞİKTAŞ SPORTING MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi



SPORTING: Adan, Neto, Coates, Feddal, Porro, Luiz, Palhinha, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho



AVRUPA'DA 227. MÜCADELE

Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.



DEVLER LİGİ'NDE 47. RANDEVU

Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. mücadelesini çıkacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurabildi. 9 mücadelede berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.



14 PUAN ALARAK TARiHE GEÇTi

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.



3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.



İÇERİDE 114. MAÇ

Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

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