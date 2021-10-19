19 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı 11'i

Kartal galibiyet peşinde! İşte Yalçın’ın Sporting maçı 11’i
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. karşılaşmasında Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park’ta saat 19.45’te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Devler sahnesinde ilk 2 maçından yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef kritik karşılaşmadan zaferle ayrılmak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği ilk 11'i kafasında belirledi. İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting takımıyla evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta başta teknik heyet olmak üzere camianın gözü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting karşılaşmasında. Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet keyifleri kaçırırken, siyah-beyazlılar Avrupa'da işleri yoluna koyup rotayı Galatasaray derbisine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki iki maçında da henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçında Almanya temsilcisi Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting de Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kartal, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ SPORTING MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING: Adan, Neto, Coates, Feddal, Porro, Luiz, Palhinha, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho

AVRUPA'DA 227. MÜCADELE
Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.


DEVLER LİGİ'NDE 47. RANDEVU
Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. mücadelesini çıkacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurabildi. 9 mücadelede berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

14 PUAN ALARAK TARiHE GEÇTi
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.


3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇERİDE 114. MAÇ
Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Sporting maçı sözleri! "Devler Ligi kolay değil ama..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın Sporting maçı öncesi konuştu! Devler Ligi kolay değil ama... Yalçın Sporting maçı öncesi konuştu! "Devler Ligi kolay değil ama..."
Göztepeli Lourency: Sporting Beşiktaş karşısında dikkatli olmalı! Göztepeli Lourency: Sporting Beşiktaş karşısında dikkatli olmalı!
Beşiktaş’ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör