Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Dev derbide siyah beyazlılarda, Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmanın detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sinirler gerildi. Siyah-beyazlıların 2-1 önde olduğu sırada Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı.

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza, birbirine sert sözler sarf ettiği görüntülenirken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.

KAVGANIN PERDE ARKASINI ULAŞILDI

Öte yandan Galatasaray'ın kullandığı bir korner de tıpkı Sporting maçında ki hata yapan siyah beyazlı savunma da Josef, Vida' ya çıkışıp saha içinde kavga ederlerken kavganın perde arkası aralandı.

JOSEF VIDAYI İTEREK TEPKİSİNİ SERTLEŞTİRMİŞTİ



Ajansspor'un haberine göre, Josef'in kavga sırasında Vida'ya "Böyle adam mı paylaşılır? Bunu hep yapıyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler ortamı daha da gererken, iki oyuncu da birbirinin üzerine yürümüş Josef, Vida'yı iterek tepkisini sertleştirmişti. Maçın ardından ise galibiyette gelince iki oyuncu birbirine sarılıp poz verdi ve sorun bitti.

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