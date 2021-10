BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı Josef de Souza'dan Şampiyonlar Ligi sözleri!

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Josef de Souza, siyah beyazlı takımın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Souza'nın katıldığı 'One on One' programına Sporting Lizbon forması giyen Luis Neto da konuk oldu. Souza programda, "Şampiyonlar Ligi'nde gol atarsam bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi olur" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında Sporting Lizbon'u evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi YouTube kanalından eğlenceli bir program yayınladı.

