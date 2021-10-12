12 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar köşeye sıkıştı! İşte Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi

İtalyanlar köşeye sıkıştı! İşte Beşiktaş’ın Kaan teklifi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Kaan Ayhan için ısrarını sürdürüyor. Milli oyuncu için resmi hamleyi yapan siyah-beyazlıların, Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro bonservis önerdiği kadedildi. Kaan'a az forma şansı veren İtalyanlar, yaz transfer dönemindeki rakamı da talep etmeme noktasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Kaan konusunda resmi hamleyi yaptı ve Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro teklif edildi. Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Kaan için 6.5 milyon Euro'dan aşağı inmeyen İtalyan ekibi ise teknik direktör Dionisi yüzünden zor durumda, çünkü Kaan'a 3 maçta sadece 97 dakika süre verdi. Beşiktaş'ın bu transferde bir başka avantajı ise Kaan'ın ayrılmak istemesi.

"KAAN KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Bu arada Kaan'a yapılan teklifi yönetici Emre Kocadağ; "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında bitirmeye çalışacağız" diyerek duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Menajerler önerdi Yalçın şaşkına döndü! O hala oynuyor mu? Menajerler önerdi Yalçın şaşkına döndü! "O hala oynuyor mu?"
Kartal’a Mısırlı kanat! G.Saray’ın da gündemindeydi Kartal'a Mısırlı kanat! G.Saray'ın da gündemindeydi
Beşiktaş’ta Pjanic Başakşehir maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta Pjanic Başakşehir maçında oynayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör