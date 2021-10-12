Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Kaan Ayhan için ısrarını sürdürüyor. Milli oyuncu için resmi hamleyi yapan siyah-beyazlıların, Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro bonservis önerdiği kadedildi. Kaan'a az forma şansı veren İtalyanlar, yaz transfer dönemindeki rakamı da talep etmeme noktasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Kaan konusunda resmi hamleyi yaptı ve Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro teklif edildi. Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Kaan için 6.5 milyon Euro'dan aşağı inmeyen İtalyan ekibi ise teknik direktör Dionisi yüzünden zor durumda, çünkü Kaan'a 3 maçta sadece 97 dakika süre verdi. Beşiktaş'ın bu transferde bir başka avantajı ise Kaan'ın ayrılmak istemesi.

"KAAN KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Bu arada Kaan'a yapılan teklifi yönetici Emre Kocadağ; "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında bitirmeye çalışacağız" diyerek duyurdu.

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