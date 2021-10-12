BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Ocak ayı transfer dönemi içim çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Menajerlerin yaklaşık 10 aydır futbolla alakası kalmayan Eliaquim Mangala'yı siyah beyazlılara önermesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "O hala futbol oynuyor mu?" tepkisine yol açtı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a önerilen isimler için teknik direktör Sergen Yalçın ince eleyip, sık dokuyor. Fotomaç'ın haberine göre, menajerlerin yaklaşık 10 aydır futbolla alakası kalmayan Eliaquim Mangala'yı Beşiktaş'a önermesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı bir hayli şaşırttı.

2018'de Manchester City'de oynarken geçirdiği diz sakatlığı sonrasında bir daha kendisini toparlayamayan Belçikalı sol stoper Mangala Valencia'nın geçen sezon La Liga'daki son iki maçında 5 ve 1 dakika oynadı. Tüm yazı tedavi ile geçiren, kamp ya da idman yapmayan Eliaquim Mangala'nın önerilmesi karşısında Sergen Yalçın'ın cevabı, "Hala futbol oynuyor mu?" oldu.

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