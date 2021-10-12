BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Menajerler önerdi Sergen Yalçın şaşkına döndü! "O hala oynuyor mu?"
Ocak ayı transfer dönemi içim çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Menajerlerin yaklaşık 10 aydır futbolla alakası kalmayan Eliaquim Mangala'yı siyah beyazlılara önermesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "O hala futbol oynuyor mu?" tepkisine yol açtı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a önerilen isimler için teknik direktör Sergen Yalçın ince eleyip, sık dokuyor. Fotomaç'ın haberine göre, menajerlerin yaklaşık 10 aydır futbolla alakası kalmayan Eliaquim Mangala'yı Beşiktaş'a önermesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı bir hayli şaşırttı.
2018'de Manchester City'de oynarken geçirdiği diz sakatlığı sonrasında bir daha kendisini toparlayamayan Belçikalı sol stoper Mangala Valencia'nın geçen sezon La Liga'daki son iki maçında 5 ve 1 dakika oynadı. Tüm yazı tedavi ile geçiren, kamp ya da idman yapmayan Eliaquim Mangala'nın önerilmesi karşısında Sergen Yalçın'ın cevabı, "Hala futbol oynuyor mu?" oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...