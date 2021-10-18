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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı Miralem Pjanic Sporting Lizbon karşısında oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı

Sporting karşısında oynayacak mı? Sergen Yalçın’dan Pjanic sözleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maç öncesinde Miralem Pjanic'in oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Teknik direktör Sergen Yalçın Bosnalı oyuncunun son durumunu açıkladı. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk 2 maçta Borussia Dortmund ve Ajax'a mağlup olan siyah beyazlıların, tur umutlarını sürdürmesi için bu maçtan 3 puan çıkarması gerekiyor. Oldukça kritik bir öneme sahip olan karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın Miralem Pjanic'in Sporting karşısında oynayacağını ifade etti.

Sergen Yalçın Sporting maçı öncesinde basın toplantısına çıktı!

Beşiktaş Sporting maçı öncesi son antrenmanına çıktı

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