18 Ekim 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Sporting maçı öncesi son antrenmanına çıktı
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş akşam antrenmanına başladı. Antrenmanı yerinden takip eden A Spor muhabiri Sercan Dikme ve A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Orta alanda Josef, Pjanic ve Teixeira gözüküyor. Sporting geçen sezon kendi liginde şampiyon olurken kuvvetli bir savunma performansı ile şampiyon oldular. Sergen hoca bunu bildiği için daha hücumcu bir orta saha sürecek sahaya. Ayrıca Sercan Dikme muhtemel 11'i açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.10.2021
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