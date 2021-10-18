18 Ekim 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın Sporting maçı öncesinde basın toplantısına çıktı!
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Sergen yalçın ve Welinton, basın toplantısına çıktı. Maç öncesinde soruları yanıtlayan Sergen Yalçın "Uzun sakatlıktan dönen oyuncularla ilgili hemen çok fazla şey beklemeyelim. O tempoyu yakalamaları biraz süre alıyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili saha içinde ufak tefek problemler yaşıyoruz. Bazı oyuncuları bekletiyoruz." dedi. İşte Sergen Yalçın'ın basın toplantısının tamamı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.10.2021
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