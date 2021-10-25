25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin Galatasaray derbisi sonrası konuştu! Takımda kalacak mı?

Larin’den sözleşme açıklaması! Takımda kalacak mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 1-0 geri düştüğü maçta Cyle Larin'in 2 golüyle galip geldi. Kartal'da müsabakanın yıldızı Kanadalı oyuncu açıklamalarda bulundu. Larin, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili de çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde 2 gol atarak maçın yıldızı olan Cyle Larin açıklamalarda bulundu. Kanadalı oyuncu, transfer durumuna ilişkin de flaş ifadelerde bulundu.

İŞTE LARIN'İN SÖZLERİ:

"Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum."

"Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum."

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