BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sakatlıklar can yaktı! İstikrar sağlanamadı
Milli araya girilmeden önce 12 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş, bu sezon ideal 11'ini oluşturamadı. Siyah-beyazlılarda sürekli değişen kadro, oyun sistemini ve planlarını da olumsuz şekilde etkiledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Neredeyse kadrosunun tamamı sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş, milli ara sonrası çıktığı maçta Başakşehir'e yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada birçok isim sahalara dönse de geçmiş dönemin artçı şokları skorda belirleyici oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana ideal 11'ini kuramadı. Her maçta değişen kadro yapısı, oyun planlarını olumsuz etkilerken rotasyonlardan da beklenen verim alınamadı.
SADECE JOSEF
Sabah'ın haberine göre; sakatlıklardan dolayı oyuncuların fiziksel kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması, beraberinde inişli-çıkışlı performansı getirdi. Beşiktaş, orta saha ve kanatlarda da büyük sorun yaşadı. Bugüne kadar orta sahada tam 6 futbolcu (Josef, Atiba, Salih, Oğuzhan, Can ve Alex) 11'de birçok kez forma şansı buldu. Ancak Josef dışındakiler, istenilen oyunu sahaya yansıtamadı.
N'KOUDOU'YU ARAR OLDULAR
Kanatlarda ise Ghezzal, Larin, Gökhan, Kenan, Güven ve şu an sakatlığı bulunan N'Koudou forma giydi. Bu oyuncuların da istenilen seviyede olmaması Kartal'ın futbolunu olumsuz etkiledi. Gelinen noktada Beşiktaş teknik heyeti N'Koudou'yu arar oldu.
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