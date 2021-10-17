BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal kritik sınavda! 'Ya tamam ya devam' diyecek

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Devler Ligi'nde ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında devam etmek için bu maçtan puan veya puanlar almak zorunda... İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Başakşehir'a mağlup olarak liderlik şansını kaybeden Kara Kartal, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sezona adeta rüya kadro kurarak başlayan ve hem Süper Lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş, ligde iddialı olsa da Avrupa'da şu ana kadar istediğini alabilmiş değil. Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşması Avrupa için oldukça büyük önem taşıyor. İlk iki maçta puan alamayan siyah beyazlılar, iddiasını devam ettirebilmek için Portekiz ekibini mutlaka yenmek zorunda.

TEK YERLİ DESTANOĞLU

Fotomaç'ın haberine göre; Sporting karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Devler Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak. Beşiktaş'ın bu yüzden Sporting Lizbon'u yenmekten veya Avrupa Ligi umudunu diğer maçlara taşıyabilmek için en azından 1 puan almaktan başka çaresi yok. Sergen Yalçın'ın Sporting karşısında Ersin haricinde tamamen yabancılardan oluşan Rosier- Welinton-Vida-N'Sakala- Josef-Ghezzal-Pjanic-Teixeria- Larin-Batshuayi 11'inden oluşan ideal kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.

5 MAÇTA 11 GOL YEDİ

Beşiktaş, kalesini kapatamıyor! Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen siyah-beyazlılar; ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı. Ç. Rize, G.Antep, Karagümrük ve Yeni Malatya maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah- beyazlı ekip, Antalya, A. Demir, Altay ve Sivas sonrasında Başakşehir'den de gol yedi. Beşiktaş böylelikle son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.

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