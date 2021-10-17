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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a İstanbul yaramıyor! 5 Süper Lig maçından...

Kartal’a İstanbul yaramıyor! 5 Süper Lig maçından...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, İstanbul takımlarına takılma serisini sürdürdü. Siyah-beyazlılar İstanbul ekipleriyle çıktığı 5 maçtan 4'ünden puansız sahadan ayrıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-Beyazlılar, İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzdü. Fotomaç'ın haberine göre; İstanbul takımlarına rakip olduğu son 5 Süper Lig maçının 4'ünü kaybeden (Kasımpaşa, G.Saray, Karagümrük, Başakşehir) Beşiktaş, bu periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Daha önceki 19 karşılaşmada 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 12 galibiyet 4 de beraberlik elde etmişti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 deplasman maçı (Altay ve Başakşehir) kaybetti.

Kartal'da kan kaybı devam etti! haberin devamı

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