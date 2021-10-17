BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan'da sona doğru! Ayrılmak istediğini iletti

Geçtiğimiz sezon çifte şampiyon ünvanının sahibi olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Sakatlıklar sonrası büyük sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, özellikle yerli alternatifinde büyük zorluk yaşadı. Kara Kartal milli yıldız Kaan Ayhan'ı gündemine alırken, genç defans oyuncusu da takımdan ayrılmak istediğini iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kaan Ayhan her geçen gün bir adım daha Beşiktaş'a yaklaşıyor... Forma verilmeyecekse takımdan ayrılmak istediğini dile getiren milli oyuncu, formasını giydiği Sassuolo'da teknik direktörü Alessio Dionisi ile bir görüşme yaptı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; siyah-yeşilli takımın defans oyuncusu Kaan Ayhan, daha fazla süre istediği için İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Şu anda teknik direktör Dionisi kendisine söz vermediği için bu hevesi arttı. Milli oyuncu için Beşiktaş hazır bekliyor, Ocak'ta transferin bitmesi yüksek ihtimal.

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