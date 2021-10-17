BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da sakatlar döndü ama kan kaybı devam etti!

Milli aradan önce 12 futbolcusundan sakatlık ve cezalı olduğundan dolayı yararlanamayan Beşiktaş, oyuncuların dönmesinden sonra Başakşehir'e kaybetti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

12 futbolcunun sakat, cezalı ve hasta olduğu periyotta Adana Demirspor'la berabere kalıp, Altay'a yenilen siyah beyazlılar, aynı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a mağlup oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Sakat futbolcuların iyileşmeye başladığı dönemde ise Sivasspor'u yenen Yalçın'ın talebeleri, ideale yakın kadroyla çıktığı Başakşehir karşılaşmasını 3-2 kaybetti ve 9 maçta ikinci yenilgisini aldı.

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