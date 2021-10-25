Dolmabahçe'de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne alıyor. Ligin iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçlardan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'yı devirerek moral bulan sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanacak dev derbiyle kapanacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Beşiktaş ve Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.
Karşılaşma öncesinde iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişe dur demek için, sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise Vodafone Park'taki ilk galibiyetini almak için savaşacak.
İşte dev derbinin muhtemel 11'leri;
BEŞİKTAŞ
ERSİN
UMUT VIDA NECİP ROSIER
JOSEF PJANIC TEIXEIRA
GHEZZAL LARIN BATSHUAYI
GALATASARAY
MUSLERA
YEDLIN NELSSON MARCAO AANHOLT
BERKAN TAYLAN CICALDAU
MORUTAN MOHAMED KEREM
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