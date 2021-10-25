Dolmabahçe’de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanacak dev derbiyle kapanacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Beşiktaş ve Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişe dur demek için, sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise Vodafone Park'taki ilk galibiyetini almak için savaşacak.

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri;