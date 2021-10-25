25 Ekim 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Dolmabahçe'de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne alıyor. Ligin iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçlardan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'yı devirerek moral bulan sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Dolmabahçe’de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanacak dev derbiyle kapanacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Beşiktaş ve Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişe dur demek için, sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise Vodafone Park'taki ilk galibiyetini almak için savaşacak.

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri;

Dolmabahçe’de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ

ERSİN

UMUT VIDA NECİP ROSIER

JOSEF PJANIC TEIXEIRA

GHEZZAL LARIN BATSHUAYI

Dolmabahçe’de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

GALATASARAY

MUSLERA

YEDLIN NELSSON MARCAO AANHOLT

BERKAN TAYLAN CICALDAU

MORUTAN MOHAMED KEREM

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