BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kanadalı oyuncu Sporting ve Galatasaray maçlarında yok
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Kartal'a bir şok da Atiba Hutchinson'dan geldi. Başakşehir maçında sakatlanan Kanadalı oyuncunun Sporting ve Galatasaray maçlarında oynayamayacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların Süper Lig'in 9. haftasında oynadığı Başakşehir mücadelesinde sakatlanan 38 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.
Atiba'nın, sakatlığı sebebiyle Sporting ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyeceği açıklandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN DUYURU:
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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