BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!

"FAIR-PLAY SAHA DIŞINDA BAŞLAR"

Emre Belözoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ömer Akif, Josef de Souza'ya "Fair-play nedir?" sorusunu yöneltti. Brezilyalı yıldız ise "Bana göre fair-play rakip oyuncu yere düştüğünde topu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair-play sahanın dışında başlıyor. Ben çok hırslı ve çok istekli bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir; her zaman fair-play'e önem gösterdiğimi söyleyebilirim" yanıtını verdi.