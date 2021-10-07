07 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Galatasaray itirafı!

Spor haberleri: Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, öğrencilerle çevrim içi buluştuğu söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Josef'in açıklamaları... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, internet üzerinden katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çevrim içi buluştuğu öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunan 32 yaşındaki Brezilyalı, şunları söyledi: Birlikte oynadığım en iyi 10 numara kim derseniz, karakteri olarak gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli, çok farklı bir oyuncu olarak gördüğüm Alex Teixeira diyebilirim. Hayatımda unutamadığım iki golü de Galatasaray'a attım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!

"TÜRKİYE'DE İYİ HATIRLANMAK TEK AMACIM"

Birincisi Fenerbahçe'de son dakikada attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray'a kaşı bulduğum gol. Bunlar benim için çok önemli. Beşiktaş'ta ve Türkiye'de çok şampiyonluklar kazanmayı, iyi izler bırakmayı hedefliyorum. Özellikle çalıştığım ortamda, kulüpte hem gençlere örnek olmayı; başkanımızdan tutun tesislerimizde çalışıp temizlik yapan insanlara kadar herkesin buradan gittikten sonra beni iyi hatırlamalarını istiyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!

"FAIR-PLAY SAHA DIŞINDA BAŞLAR"

Emre Belözoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ömer Akif, Josef de Souza'ya "Fair-play nedir?" sorusunu yöneltti. Brezilyalı yıldız ise "Bana göre fair-play rakip oyuncu yere düştüğünde topu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair-play sahanın dışında başlıyor. Ben çok hırslı ve çok istekli bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir; her zaman fair-play'e önem gösterdiğimi söyleyebilirim" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!

"FAKİR BİR AİLEDEN GELİYORUM"

Futbola henüz 6-7 yaşında başladığını dile getiren Josef, "Arkadaşlarım, etrafımızdaki herkes anneme benim futbola yatkın olduğumu söyledi; annem de yetenekli olduğumu gördü ve beni destekledi. Futbola başladığım ilk zamanlar eğitimime devam ettim ama sonra eğitime ara vermek zorunda kaldım. Fakir bir aileden geliyorum. Brezilya'da futbolcu olmak gerçekten çok zor ama Allah'ın yardımıyla futbolcu olmayı başardım" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan Galatasaray itirafı!

"ALLAH ÇALIŞANI MUVAKKAK EDER"

Profesyonel futbolcu olmak için gerçekten çok sıkı çalışmak gerektiğini kaydeden Beşiktaşlı futbolcu, "En sonunda da Allah'ın dediği oluyor. Biz elimizden geleni yapıp çok sıkı çalışıp, işleri Allah'ın eline bırakırsak o da bizi muvaffak eder" dedi. (Sabah)

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