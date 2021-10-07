BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Spor haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve yaptığı skor katkısıyla kazanılan çifte kupanın mimarlarından olan Rachid Ghezzal, sezon başında bonservisiyle birlikte siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu. Cezayirli yıldız, bu sezon yaptığı istatistiklerle geçen sezonu mumla arattı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Transfer döneminde teknik heyetin takıma katılmasını çok istediği Rachid Ghezzal'ın performansı beklenen düzeye ulaşmadı. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı akıl dolu asistlerle dikkat çeken Cezayirli futbolcu, geçen sezon oynadığı ilk 6 maçta 3 asiste imza atarken; özellikle Cyle Larin ve Aboubakar ile harika bir uyum yakalayarak şampiyonluğun da mimarlarından biri olmuştu.

TAM UYUM SAĞLANMADI

Bu sezon ise Ghezzal 6 maçta sadece 1 asist yapabildi. Deneyimli futbolcu 1 kez de rakip ağları salladı. Ghezzal'ın asist sayısı 1'de kalırken teknik heyet de bu duruma çözüm arıyor. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın hücum hattındaki besleyici futbolcunu geliştirmek isterken, Sergen Yalçın özellikle Batshuayi'nin Ghezzal ile iyi bir uyum yakalamasını istiyor.

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