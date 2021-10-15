BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın zorlu fikstürü! 21 günde 6 maç
Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Beşiktaş, zorlu bir fikstüre giriyor. Siyah-beyazlılar hem Devler Ligi'nde hem de ligde belki de sezonun kaderini belirleyecek 6 maça çıkacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, lige verilen milli aranın ardından oldukça zorlu bir fikstürün içine giriyor. 21 günde Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Süper Lig'de 4 olmak üzere arka arkaya maçlar oynayacak olan Beşiktaş'ın serisi bu akşam Başakşehir'le başlıyor. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar için, bu maç fazlasıyla önem taşıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Devler arenasında ilk iki maçını kaybeden Kartal, iddiasını sürdürebilmek için Lizbon'u mutlaka yenmek zorunda. Lizbon maçının ardından 25 Ekim'de G.Saray'ı ağırlayacak siyah beyazlıların bu zorlu serisi, Hatayspor ile Sporting Lizbon deplasmanlarından sonra İstanbul'da Trabzonspor maçıyla bitecek ve iki haftalık milli araya girilecek. Beşiktaş'ın kasım ayında milli aradan sonraki rakipleri ise Alanyaspor ve Ajax olacak.
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